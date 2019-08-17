Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возрослоГазета.Ru 12:02
В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Пермского края. Как отмечается, количество пострадавших увеличилось с 22 до 32 человек.
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В Перми при столкновении автобуса с бетонной стеной пострадали 32 человека, одна женщина погибла
Новости Перми 59.ru12:07
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