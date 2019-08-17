В Перми в результате ДТП с автобусом резко возросло число пострадавших. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Пермского края. Как отмечается, количество пострадавших увеличилось с 22 до 32 человек.

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми резко возросло

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