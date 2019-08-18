Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возрослоМосква 24 вчера в 11:54

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава. Состояние девяти детей – средней степени тяжести, один ребенок в тяжелом состоянии. Состояние пяти взрослых также оценивается как тяжелое.
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Власти сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Перми

Рифей-Пермь02:19

Уточненная информация от минздрава: в аварии на Гайве пострадали 32 человека, из них 10 детей

Properm.ruвчера в 12:14

В Перми число пострадавших в автобусе при ДТП возросло до 32 человек

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После ДТП с автобусом в Перми восемь человек находятся в тяжелом состоянии

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Что произошло за день: суббота, 17 августа

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В Перми при столкновении автобуса с бетонной стеной пострадали 32 человека, одна женщина погибла

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:55, Ашберн
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