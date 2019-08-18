Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возрослоМосква 24 вчера в 11:54
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава. Состояние девяти детей – средней степени тяжести, один ребенок в тяжелом состоянии. Состояние пяти взрослых также оценивается как тяжелое.
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В Перми число пострадавших в автобусе при ДТП возросло до 32 человек
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