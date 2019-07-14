Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в БашкирииBFM.ru 13:49

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
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Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

РИА Новости18:17

Начальник ГИБДД по Башкирии озвучил предварительную причину аварии с шестью погибшими

ГТРК Башкортостан14:49

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Башкирии выросло до шести

Интерфакс14:37

В Башкирии опрокинулся автобус с 39 пассажирами

Башинформ13:27

Следком возбудил дело по факту смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

КП - Уфа15:24

В Башкирии идет опознание погибших в ДТП с автобусом

Bash.News18:48

Водитель попавшего в ДТП в Башкирии автобуса назвал возможную причину аварии

ТАСС16:13
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:05, Вашингтон
Армия и оружие

Нетаньяху пригрозил движению «Хезболлах» сокрушительным ударом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить сокрушительным военным ударом на агрессию «Хезболлах».
Обновлено в 07:20
Политика

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Футбол

ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе»

Как сообщает «Чемпионат», российский клуб предложил 12 млн евро за переход нападающего «Флуминесе» Педро Абреу.
Обновлено в 18:18
Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Политика

В России предложили отменить техосмотр

На днях Госдума РФ утвердила во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафа для водителей за отсутствие техосмотра.
Обновлено в 18:10
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Общество

Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов

Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
Обновлено в 18:57
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Недвижимость

К «Моссельмашу» подселяют технопарк

На месте завода появится новый комплекс Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк.
Обновлено в 19:01
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму

Обновлено в 06:36
Космос

Индия отложила запуск к Луне миссии «Чандраян-2»

Запланированный на утро 15 июля запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2" отложен по техническим причинам.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал, как его сын наводит чистоту в комнате

A post shared by Дмитрий Маликов (@ dmitriy_malikov) on Jul 13, 2019 at 7:34am PDT В то время, пока отец репетировал, Марк решил навести порядок в комнате.
Обновлено в 05:55
Спорт

Сборная Польши заняла третье место в волейбольной Лиге наций

Сборная Польши по волейболу одержала победу над командой Бразилии в матче за третье место финального турнира Лиги наций, который проходит в Чикаго (США, штат Иллинойс).
Обновлено в 17:37
Наука

Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности

Обновлено вчера в 14:24
Экономика

Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики

Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
Обновлено в 18:03
Политика

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Общество

Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года

Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Обновлено в 14:06
Кино

Скарлетт Йоханссон высказалась за свободный кастинг

Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Воронины» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Обновлено в 18:51
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет

Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Армия и оружие

В Абхазии проведены сборы с командирами взводов ЮВО

На российской военной базе в Абхазии на полигонах Цабал и Нагвалоу завершены сборы с командирами взводов.
Обновлено 12 июля в 03:16
Технологии

Волгоградцам рассказали, как не стать жертвой интернет-мошенников

Современные мошенники уже давно освоились в интернете.
Обновлено в 13:24
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