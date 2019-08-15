Происшествия
Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 75Газета.Ru 13:49
Еще один пострадавший при аварийной посадке самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" обратился за медицинской помощью, общее число пострадавших составляет 75 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:55, Ашберн
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Южная Корея заявила о запуске КНДР двух ракет в сторону Японского моря
10 августа Южная Корея заявила, что КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря.
Обновлено в 19:49
Происшествия
В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Футбол
АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь».
Обновлено в 16:24
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье
Продажу шаурмы приостановили на северо-западе Москвы
Роспотребнадзор приостановил на 50 дней деятельность предприятия по изготовлению шаурмы на северо-западе Москве из-за угрозы здоровью и жизни людей.
Обновлено в 20:14
Происшествия
После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы
В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Московской области
Появилось видео с места аварийной посадки пассажирского лайнера Airbus А-321 компании «Уральские авиалинии» в Подмосковье.
Обновлено в 00:15
Общество
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста
Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено в 18:39
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Космос
Автоматизированная наблюдательная сеть открыта на телескопе SOAR
Обновлено вчера в 13:30
Технологии
Стартап втайне использовал индийских программистов вместо ИИ
На самом же деле Engineer.ai вообще не использует ИИ для сборки кода, а заказанное клиентом приложение проектируют "живые" программисты из Индии и других стран.
Обновлено в 12:45
Экономика
Власти Аргентины отменят НДС на основные продукты
Президент Аргентины принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания.
Обновлено в 19:01
Финансы
Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии
Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
Обновлено в 16:54
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено в 19:39
Экономика
ВТБ приобрел 70% акций зернового трейдера «Мирогрупп»
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций зернового трейдера "Мирогрупп", говорится в сообщении госбанка.
Обновлено в 07:24
Политика
Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может наложить запрет на экспорт леса в Китай, если власти КНР не будут помогать бороться с незаконной вырубкой, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса»
Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено в 20:41
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено в 19:52
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
В конце июля аналогичным образом прекратила существование Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви.
Обновлено вчера в 06:43
Энергетика
Украина отказалась от введения спеццены на газ для Луганской области
Кабинет министров Украины отказался от введения специальной цены на газ для Луганской области.
Обновлено в 16:51
Политика
Совет Госдумы обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе» 19 августа
В четверг Володин провел встречу с Исаевым, на которой обсуждалась ситуация с искажением в СМИ и активным продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе Госдумы по запрету использования старых автомобилей.
Обновлено в 10:30
Общество
Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»
Неизвестные ранее рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке «Маленький принц» были обнаружены в Швейцарии.
Обновлено в 20:52
Происшествия
Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за инцидента с самолетом
"Работа аэропорта временно остановлена", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter. Все пассажиры и экипаж покинули самолет.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12