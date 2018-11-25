Число пострадавших в результате землетрясения в иранской провинции Керманшах, по последним данным, возросло до 361 человека. Об этом сообщает агентство FARS News. Как заявил руководитель службы скорой помощи Пир Хосейн Куливанд, за медицинской помощью обратился 361 человек.

Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 361

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