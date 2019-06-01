Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 4Говорит Москва вчера в 06:11
По уточнённой информации, на предприятии «Кристалл» прогремело три взрыва, полностью разрушен цех по производству тротила площадью 100 кв. метров. В экстренных службах отметили, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов на заводе сохраняется.
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Пострадавшим в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области оказывается необходимая медпомощь
НИА Нижний Новгородвчера в 07:07
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Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85
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Политика
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Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
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Происшествия
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Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
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Руис-младший сенсационно победил Джошуа
Энди Руис-младший сенсационно победил Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
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В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
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Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
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Евсеев продолжит тренировать «Уфу»
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Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал информацию о возможном отстранении России от Олимпиады-2020.
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МЧС выявило 35 противопожарных нарушений на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске
МЧС выявило перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области 35 противопожарных нарушений, следует из базы данных СПАРК.
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Политика
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Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
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Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
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Происшествия
В Роспотребнадзоре рассказали о схеме обмана в автосалонах
Во время проверки специалисты вскрыли схему обмана, при которой сотрудники автосалона давали клиентам памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведения о доходе, которые надо сообщить банку.
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Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
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