Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске выросло до 4Говорит Москва вчера в 06:11

По уточнённой информации, на предприятии «Кристалл» прогремело три взрыва, полностью разрушен цех по производству тротила площадью 100 кв. метров. В экстренных службах отметили, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса, опасность повторных взрывов на заводе сохраняется.
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Количество пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 84 человек

Время Нвчера в 15:43

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

ТАССвчера в 09:43

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 82

РИА Новостивчера в 14:22

Число пострадавших в Дзержинске возросло до 79

Newsroom24вчера в 12:57

При взрыве на заводе в Дзержинске пострадали 38 человек

Интерфаксвчера в 08:31

Пострадавшим в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области оказывается необходимая медпомощь

НИА Нижний Новгородвчера в 07:07

Пострадавшим при взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске оказывают помощь

КозаПрессвчера в 06:47
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85

Обновлено вчера в 16:35
Политика

США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Наука

Каждодневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак потребовала от Ольги Бузовой публичных извинений

Скандал телезвезды с Демной Гвасалия начался несколько дней назад после выхода шоу «Осторожно, Собчак!», где Ксения призналась, что один её друг-дизайнер просил ведущую повлиять на Бузову, чтобы та не носила вещи их бренда.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

National Interest назвал российского конкурента F-35

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ является достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, считает издание The National Interest.
Обновлено в 13:26
Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Возмутившее украинского главного военного прокурора видео было опубликовано на YouTube 26 мая пользователем с ником 30192.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.
Обновлено 31 мая в 17:15
Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Авто

Где в России лучше всего продаются новые пикапы

Обновлено в 06:48
Происшествия

В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Единоборства

Руис-младший сенсационно победил Джошуа

Энди Руис-младший сенсационно победил Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика

Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Транспорт

РЖД в августе запустит поезд с детским купе

Обновлено в 10:36
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Обновлено в 11:59
Футбол

Евсеев продолжит тренировать «Уфу»

Обновлено в 10:43
Происшествия

В Харькове при сносе бюста Жукова пострадали трое полицейских

Обновлено в 13:05
Спорт

Хайо Зеппельт высказался о возможном отстранении России от Олимпиады

Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал информацию о возможном отстранении России от Олимпиады-2020.
Обновлено в 01:15
Происшествия

МЧС выявило 35 противопожарных нарушений на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске

МЧС выявило перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области 35 противопожарных нарушений, следует из базы данных СПАРК.
Обновлено в 13:25
Политика

Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку

Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Обновлено вчера в 23:24
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Театры

Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Происшествия

В Роспотребнадзоре рассказали о схеме обмана в автосалонах

Во время проверки специалисты вскрыли схему обмана, при которой сотрудники автосалона давали клиентам памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведения о доходе, которые надо сообщить банку.
Обновлено вчера в 04:58
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Обновлено в 13:48
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
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Взрывы на оборонном заводе в ДзержинскеБольше новостей по теме
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