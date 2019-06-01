Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилосьГлавный региональный 04:03

По информации МЧС, после взрывов произошло возгорание – огонь охватил около 100 квадратных метров. Так, в результате ЧС в больницы Дзержинска обратилось 89 человек. В их числе – 44 (сотрудники завода), 45 (жители прилегающих территорий), еще 28 пострадавших доставили на «скорой».
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Опубликован список пострадавших при взрыве в Дзержинске

КП - Нижний Новгород03:05

В Минздраве сообщили о стабильном состоянии госпитализированных после ЧП в Дзержинске

ТАСС03:38

Взрыв в Дзержинске: госпитализировано 16 человек

ГТРК Нижний Новгородвчера в 17:01

К медикам после взрыва в Дзержинске обратились 89 человек

Интерфакс03:39

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

РИА Новостивчера в 16:06

Число пострадавших в Дзержинске возросло до 79

Newsroom24вчера в 12:57

Больше половины пострадавших при взрыве в Дзержинске отправили домой

Нижегородская Правдавчера в 11:09
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Происшествия

У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса

Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Путешествия

Власти Мьянмы разрешили туристам из РФ получать визы по прибытии

Туристы из России смогут посещать Мьянму по заграничному паспорту без визы с 1 октября, отметку в документе будут ставить по прибытию, сообщает Eleven Media Group со ссылкой на официальное заявление Министерства по делам отелей и туризма Мьянмы.
Обновлено в 11:22
Здоровье

Ушла из жизни заместитель главного врача СОКБ им. Середавина Ольга Мищенко

Уполномоченный по правам человека в Самарской области, сотрудники аппарата, члены Общественного и Экспертного советов выражают соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни члена Общественного совета при Уполномоченном Ольги Васильевны Мищенко.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Харькове возбудили дела после сноса националистами бюста Жукова

Обновлено в 13:56
Единоборства

Уайлдер высказался о поражении Джошуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Происшествия

В центре Барселоны задержан вооружённый мужчина

Неизвестный мужчина с пневматическим оружием был задержан сегодня днём в центре Барселоны. Об этом информирует El Periodico.
Обновлено в 15:31
Теннис

Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Пилотов Су-30 ВМС Китая тренировали «экстремальными вводными»

Пилоты истребителей Су-30 в Китае были задействованы в лётных тренировках по ряду "экстремальных вводных".
Обновлено в 12:02
Политика

Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол

СМИ узнали, сколько заработал «Ливерпуль» за участие в Лиге чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" получит около 97,5 млн фунтов за выступление в Лиге чемпионов - 2018/19, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Двое детей пострадали при взрыве газа под Владимиром

Обновлено в 12:21
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Общество

На следующей неделе в Петербурге температура достигнет 30 градусов

В начале этой недели столбик термометра резко подскочил вверх, а через пару дней в российской столице температура достигала 32 градусов тепла.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Российские военные доставили продукты жителям деревни близ Дамаска

Обновлено вчера в 22:07
Наука

Ученые: Найдены самые древние паразиты человека

Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.
Обновлено в 04:05
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 15:33
Общество

La Libération (Франция): Иннополис — татарский технологический центр (Libération)

Добро пожаловать в Иннополис, совершенно новый город, который полностью посвящен информатике и инновационной экономике.
Обновлено в 10:13
Общество

В РПЦ опровергли сообщения об исчезновении останков детей Николая II

Останки детей последнего российского императора Николая II царевича Алексея и княжны Марии по-прежнему находятся в Новоспасском монастыре в Москве.
Обновлено в 16:53
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Транспорт

РЖД в августе запустит поезд с детским купе

Обновлено в 10:36
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Общество

Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Единоборства

Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою

Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
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Взрывы на оборонном заводе в ДзержинскеБольше новостей по теме
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