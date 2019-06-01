Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилосьГлавный региональный 04:03

По информации МЧС, после взрывов произошло возгорание – огонь охватил около 100 квадратных метров. Так, в результате ЧС в больницы Дзержинска обратилось 89 человек. В их числе – 44 (сотрудники завода), 45 (жители прилегающих территорий), еще 28 пострадавших доставили на «скорой».

Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

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