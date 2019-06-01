Происшествия

Выросло число пострадавших при взрыве в ДзержинскеLenta.ru 01 июня в 08:04

Возможной причиной взрывов назвали технологические нарушения при производстве взрывчатки. Сообщалось, что по-прежнему сохраняется угроза новых взрывов. 2. Пострадали десятки людей В результате взрывов пострадали 82 человека.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В результате взрывов на дзержинском «Кристалле» пострадали 89 человек

РБК Нижний Новгород05:49

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89

РИА Новостивчера в 03:36

При взрывах в Дзержинске пострадали 116 человек

ТАСС03:20

Власти уточнили число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

РБКвчера в 03:53

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 116

Московский Комсомолец04:43

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89

Газета.Ruвчера в 03:20

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

Интерфакс01 июня в 16:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Ту-22М3М испытали в разных погодных условиях

На сегодняшний день на вооружении ВКС РФ стоит более 60 Ту-22М3, самолёты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.
Обновлено в 06:19
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Авто

Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Политика

В Минобороны прокомментировали снос памятника Жукову в Харькове

Обновлено в 10:25
Политика

Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России

Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Появилось видео нападения мужчины с топором на мэрию Южно-Сахалинска

Обновлено в 08:11
Авто

Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Политика

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Космос

Исследователи разгадали загадку галактики без темной материи

Галактики без темной материи невозможно понять в рамках современной теории образования галактик, поскольку роль темной материи является фундаментальной в возникновении коллапса газа с образованием звезд.
Обновлено в 10:57
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

В Симферополе обнаружен схрон с оружием

"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения

Российские Сухопутные войска получат в 2019 году более 2500 образцов вооружения. Об этом сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 08:24
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от поквартирных счетчиков тепла

Минстрой призвал отказаться от поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 03:56
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Кино

Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»

Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Авто

Hyundai представил лимитированную версию модели Solaris

Компания Hyundai объявила о старте продаж лимитированной версии Solaris Super Series.
Обновлено в 05:59
Футбол

«Ювентус» представил форму из океанского пластика

«Ювентус» выпустил предматчевую футболку на сезон-2019/20, которая сделана из пластика, собранного со дна Мирового океана.
Обновлено в 09:30
Политика

Пресс-секретарь Зеленского раскрыла подробности тайной встречи президента с олигархом Пинчуком

По словам Мендель, предприниматель приезжал в Администрацию президента, сопровождая второго президента Украины Леонида Кучму для консультаций по поводу его назначения представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 10:07
Общество

Рамазана Абдулатипова вызвали в суд по делу о коррупции в Дагестане

Абдулатипов как бывший глава Дагестана будет допрошен по уголовному делу в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего заместителя Гамидова Раюдина Юсуфова.
Обновлено в 10:24
Автоспорт

Марко опроверг слухи о переговорах «Ред Булл» с Хюлькенбергом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко категорически опроверг информацию, согласно которой в дни Гран-при Монако представители «быков» общались с пилотом «Рено» Нико Хюлькенбергом насчёт потенциального перехода немца после сезона-2019.
Обновлено в 09:28
Взрывы на оборонном заводе в ДзержинскеБольше новостей по теме
Главное