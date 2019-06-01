Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82Российская газета вчера в 14:50

Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрывов и пожара на заводе в Дзержинске, возросло до 82. Как сообщили ТАСС в областном минздраве, среди них - 39 сотрудников завода, остальные - горожане, находившиеся рядом с местом ЧП.

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82

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