Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске выросло до 82Российская газета вчера в 14:50
Число людей, обратившихся за медицинской помощью после взрывов и пожара на заводе в Дзержинске, возросло до 82. Как сообщили ТАСС в областном минздраве, среди них - 39 сотрудников завода, остальные - горожане, находившиеся рядом с местом ЧП.
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Епископ Городецкий и Ветлужский Августин обратился к пострадавшим при взрыве в Дзержинске
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