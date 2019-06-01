Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возрослоГазета.Ru вчера в 09:35

В Дзержинске произошла серия взрывов на территории завода "Кристалл", который специализируется на изготовлении взрывчатых веществ. Количество пострадавших составило 39 человек - четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Двое считаются пропавшими без вести.

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло

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