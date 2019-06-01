Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возрослоГазета.Ru вчера в 09:35

В Дзержинске произошла серия взрывов на территории завода "Кристалл", который специализируется на изготовлении взрывчатых веществ. Количество пострадавших составило 39 человек - четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Двое считаются пропавшими без вести.
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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

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Больше половины пострадавших при взрыве в Дзержинске отправили домой

Нижегородская Правдавчера в 11:09
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«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
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Взрывы на оборонном заводе в ДзержинскеБольше новостей по теме
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