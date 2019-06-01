Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42RT на русском вчера в 09:50
«По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве ТАСС. Там отметили, что 14 человек госпитализированы. Ранее сообщалось о 38 пострадавших.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Что мы, не знаем, где живем?»: показываем, как Дзержинск пережил взрывы на «Кристалле»
Нижний Новгород on-lineвчера в 11:51
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Общество
В первую неделю лета на Дону ожидаются понижение температуры и ливни
В Ростовской области в первые дни лета установилась сильная жара. Однако на предстоящей неделе температура спадет, и в регион придут дожди.
Обновлено в 04:00
Общество
В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Политика
Порошенко «наработал» на трибунал, заявила Савченко
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти, передает телеканал NewsOne.
Обновлено в 06:31
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:21
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Объявлена дата проведения похорон Рейеса
Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Технологии
Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей
Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).
Обновлено в 03:43
Общество
Владимир Зеленский показал сына
В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Общество
30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе
На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:10
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Здоровье
В Торопецком районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
В деревне Наговье Торопецкого района Тверской области открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
В Алжире заявили о невозможности проведения выборов президента в срок
Президентские выборы в Алжире, намеченные на 4 июля, перенесены, так как их проведение в срок невозможно, заявили в Конституционном совете страны.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei
Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
Обновлено в 04:05
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Политика
Греф верит в искусственный интеллект россиян
У России есть все шансы войти в число ведущих стран в сфере искусственного интеллекта, уверен Герман Греф.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали
В Иваново задержали депутата областной думы и бывшего губернатора региона Павла Конькова.
Обновлено вчера в 04:27
Политика
Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо девятимесячной дочки Марии.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба
Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 04:58
Авто
Названы топ-10 регионов РФ по объему рынка новых пикапов
За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03