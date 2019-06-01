Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42RT на русском вчера в 09:50

«По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве ТАСС. Там отметили, что 14 человек госпитализированы. Ранее сообщалось о 38 пострадавших.
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К медикам после взрыва в Дзержинске обратились 89 человек

Интерфакс03:39

В Минздраве сообщили о стабильном состоянии госпитализированных после ЧП в Дзержинске

ТАСС03:38

«Что мы, не знаем, где живем?»: показываем, как Дзержинск пережил взрывы на «Кристалле»

Нижний Новгород on-lineвчера в 11:51

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89

Газета.Ru03:20

Появились обновленные данные Минздрава РФ о числе пострадавших в Дзержинске

Время Нвчера в 16:56

Число пострадавших в Дзержинске возросло до 79

Newsroom24вчера в 12:57

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89

РИА Новости03:36
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Политика

Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа

Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Общество

В первую неделю лета на Дону ожидаются понижение температуры и ливни

В Ростовской области в первые дни лета установилась сильная жара. Однако на предстоящей неделе температура спадет, и в регион придут дожди.
Обновлено в 04:00
Общество

В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Политика

В Госдуме предложили уволить Сердюкова

Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Единоборства

Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Политика

Порошенко «наработал» на трибунал, заявила Савченко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение заслуживают уголовного наказания за свою деятельность в период нахождения у власти, передает телеканал NewsOne.
Обновлено в 06:31
Политика

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова

Обновлено в 07:21
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Объявлена дата проведения похорон Рейеса

Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Происшествия

В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход

В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Технологии

Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей

Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).
Обновлено в 03:43
Общество

Владимир Зеленский показал сына

В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Общество

30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе

На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:10
Происшествия

На украинском фестивале ураган убил человека

Обновлено в 06:22
Политика

Познер попал в базу «Миротворца»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Здоровье

В Торопецком районе открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Наговье Торопецкого района Тверской области открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии

Обновлено вчера в 22:20
Политика

В Алжире заявили о невозможности проведения выборов президента в срок

Президентские выборы в Алжире, намеченные на 4 июля, перенесены, так как их проведение в срок невозможно, заявили в Конституционном совете страны.
Обновлено в 07:15
Гаджеты

Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei

Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
Обновлено в 04:05
Политика

Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку

Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Политика

Греф верит в искусственный интеллект россиян

У России есть все шансы войти в число ведущих стран в сфере искусственного интеллекта, уверен Герман Греф.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали

В Иваново задержали депутата областной думы и бывшего губернатора региона Павла Конькова.
Обновлено вчера в 04:27
Политика

Зеленский получил от Трампа приглашение в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо девятимесячной дочки Марии.
Обновлено в 05:02
Футбол

«Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба

Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 04:58
Авто

Названы топ-10 регионов РФ по объему рынка новых пикапов

За январь—апрель 2019 года в России было продано 3 тысячи новых пикапов.
Обновлено в 05:00
Происшествия

На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»

В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
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Взрывы на оборонном заводе в ДзержинскеБольше новостей по теме
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