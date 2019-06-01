Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89Газета.Ru 03:20
Число пострадавших в результате взрыва в нижегородском Дзержинске увеличилось до 89, передает корреспондент "Газеты.Ru". По данным Минзрава региона, за медпомощью обратились 44 работника завода и 45 жителей города.
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Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
Обновлено в 03:15
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Старшая дочь Алексея Баталова рассказала о разводе родителей
Дочь звезды отметила,что конфликта между ее родителями не было, а сама она никак не ощутила их развод на себе.
Обновлено в 01:43
Политика
США подтвердили приглашение Зеленского в Вашингтон
Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, передает ТАСС.
Обновлено в 01:31
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида
Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Ураган снес крышу на украинском рок-фестивале
В Днепропетровской области во время крупнейшего этно-рок-фестиваля Kozak Fest начался ураган, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Авто
Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Футбол
Клопп рассказал о разговоре с Гвардиолой после победы «Ливерпуля» в ЛЧ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что после победы в финале футбольной Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом» поговорил по телефону с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
Обновлено в 03:27
Единоборства
Уайлдер прокомментировал поражение Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение Джошуа в поединке с Энди Руисом.
Обновлено в 03:15
Происшествия
На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна
Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 04:30
Авто
Концерн GM инвестировал большую сумму в производство пикапов
Председатель и исполнительный директор GM Мэри Барра, заявила, что бренд уже собирает пикапы Chevy и GMC crew cab в рекордном объеме, а новые инвестиции позволят концерну увеличить количество выпускаемых пикапов, дабы удовлетворить высокий уровень потребительского спроса.
Обновлено вчера в 07:02
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Спорт
Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020
По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Происшествия
Ложные сведения в соцсетях о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях
В отличие от многих пользователей соцсетей, которые по словам чиновника распространяли ложную информацию.
Обновлено в 03:00
Политика
Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»
В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
Обновлено в 04:02
Авто
Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров
Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.
Обновлено в 03:26
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повел в финальной серии НХЛ
Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» нанес разгромное поражение команде «Сент-Луис Блюз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли нынешнего сезона.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Денге в странах тропического и субтропического климата.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре
Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой.
Обновлено в 04:15
Авто
Компания УАЗ вспомнила о военной модели «Белозор»
Обновлено в 02:06
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Здоровье
Волгоградкам назвали продукты, полезные для фигуры и здоровья женщин
Из напитков предпочтение нужно отдавать зеленому чаю, который помогает бороться с инфекциями мочевыводящей системы, а также йогурту и кефиру, которые снижают риск возникновения молочницы.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери
Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Россия полностью прекращает экспорт топлива в Украину
Документ предполагает запрет на экспорт в Украину таких производных нефти, как бензин, дизельное топливо.
Обновлено вчера в 13:46