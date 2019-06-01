Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89Газета.Ru 03:20

Число пострадавших в результате взрыва в нижегородском Дзержинске увеличилось до 89, передает корреспондент "Газеты.Ru". По данным Минзрава региона, за медпомощью обратились 44 работника завода и 45 жителей города.
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Власти уточнили число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

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