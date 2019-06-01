Число пострадавших при взрывах в Дзержинске растетBFM.ru вчера в 07:25

Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона. Кроме того, два человека после взрывов числятся пропавшими без вести.

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске растет

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