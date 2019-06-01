Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске растетBFM.ru вчера в 07:25
Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона. Кроме того, два человека после взрывов числятся пропавшими без вести.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пострадавшим в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области оказывается необходимая медпомощь
НИА Нижний Новгородвчера в 07:07
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Общество
Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера
Внучка княгини и актрисы Грейс Келли Шарлотта Казираги вышла замуж за французского продюсера Димитрия Рассама.
Обновлено в 10:57
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина
ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины.
Обновлено в 15:12
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
Обновлено в 14:46
Автоспорт
Алонсо может заменить Феттеля в «Феррари»
Обновлено в 14:55
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
Обновлено в 14:44
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Футбол
Беленов за одну минуту получил две карточки
На четвёртой добавленной к основному времени минуте матча главный арбитр встречи Виталий Мешков показал Беленову жёлтую карточку, а затем и красную.
Обновлено в 09:21
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Общество
Гороскоп на 3 июня: Козерогов ждут новые перспективы, а Рыб – обустройство дома
РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III) Есть большая вероятность того, что Рыбы захотят заняться обустройством своего дома или другого личного пространства: машины, дачи, рабочего места.
Обновлено в 12:22
Общество
В начале недели в Ленобласти потеплеет
Ночью температура воздуха от четырех до девяти градусов тепла, а днем будет около плюс 17 градусов, местами потеплеет до 22 градусов.
Обновлено в 14:30
Происшествия
В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Политика
Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине
Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Происшествия
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей
В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Александр Задойнов задолжал 400 тысяч рублей алиментов
В результате Задойнов задолжал внушительную сумму — 400 тысяч рублей алиментов.
Обновлено в 14:31
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Обновлено в 13:38
Культура
Мединский предложил объявить 2021 год в России Годом музеев
Министр культуры России Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев, его инициативу поддержал Союз музеев России, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Роналду может убедить Хамеса стать игроком «Ювентуса»
Обновлено в 11:02
Политика
Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее
Обновлено в 11:43