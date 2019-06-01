Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85Газета.Ru вчера в 15:49

Число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске достигло 85 человек, передает корреспондент "Газеты.Ru". По данным Минздрава, среди пострадавших 39 работников завода и 46 жителей города. Число госпитализированных увеличилось до 16.
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Власти Нижегородской области сообщили, что число пострадавших в Дзержинске может вырасти

ТАССвчера в 17:33

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

РИА Новостивчера в 17:37

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85

РБКвчера в 16:35

Появились обновленные данные Минздрава РФ о числе пострадавших в Дзержинске

Время Нвчера в 16:56

«Что мы, не знаем, где живем?»: показываем, как Дзержинск пережил взрывы на «Кристалле»

Нижний Новгород on-lineвчера в 11:51

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85 человек

Интерфаксвчера в 16:19

Четырнадцать человек госпитализированы после взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске

КозаПрессвчера в 11:05
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Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие

Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
Обновлено в 00:59
Единоборства

Энди Руис одержал победу над Энтони Джошуа

Одержав победу над британцем, мексиканец завоевал титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Трубу прорвало на улице Розы Люксембург в Иркутске

Обновлено в 00:40
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Авто

Шестилетний Chevrolet Corvette получил внешность модели 1967 года

Кузов выполнен вручную, по образцу и подобию «Корвета» 1967 года – от современного Chevrolet Corvette здесь остались, пожалуй, пожалуй, только колесные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб.
Обновлено вчера в 23:57
Спорт

Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Британские медики перечислили три основные причины, вызывающие развитие рака легких.
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

На 78 году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1 класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Старшая дочь Алексея Баталова: «Расставания родителей не ощутила»

Благодаря старшей дочери в 1978 году у Алексея Баталова появилась внучка Катя.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Медведев прокомментировал позицию Украины по Минским соглашениям

Стремления Украины по возобновлению Минских соглашений сопровождаются устаревшей и "набившей оскомину риторикой", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Спорт

Алиссон отмечал победу с женой по фейстайму. Она пропустила финал из-за скорых родов

Алиссон Беккер отстоял на ноль в финале, поднял над головой кубок, получил медаль и удобно расположился на газоне «Ванда Метрополитано» – чтобы позвонить семье.
Обновлено вчера в 20:18
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде, где с начала года от заболевания умерли 90 человек, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:38
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Политика

ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain

Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Здоровье

Качество медпомощи больным с орфанными заболеваниями – индикатор развития здравоохранения

Как отметил исполнительный директор МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» Денис Беляков, по тому как быстро пациенту с орфанным заболеванием ставят диагноз, насколько качественно его лекарственное обеспечение можно судить об уровне развития системы здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол

Юрген Клопп: «Ливерпуль» боролся без топлива в баках

Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая призналась, что до сих пор любит Филиппа Киркорова

Перед премьерой «Чикаго» Стоцкая вместе с Киркоровым поехали покупать ей платье и в итоге приобрели очень много вещей.
Обновлено вчера в 11:43
Авто

Дилеры получили люксовый аналог Chevrolet Captiva

Кроссовер Chevrolet Captiva образца 2019 года еще не появился на рынке.
Обновлено в 01:27
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Наука

На Марсе обнаружены предполагаемые признаки жизни

Специалисты предполагают, что в будущем марсоходам следует проверить необычные камни на предмет наличия бактерий.
Обновлено 31 мая в 04:11
Шоу-бизнес

Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено вчера в 14:54
Общество

Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено 31 мая в 07:33
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