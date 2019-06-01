Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85Газета.Ru вчера в 15:49
Число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске достигло 85 человек, передает корреспондент "Газеты.Ru". По данным Минздрава, среди пострадавших 39 работников завода и 46 жителей города. Число госпитализированных увеличилось до 16.
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«Что мы, не знаем, где живем?»: показываем, как Дзержинск пережил взрывы на «Кристалле»
Нижний Новгород on-lineвчера в 11:51
Четырнадцать человек госпитализированы после взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске
КозаПрессвчера в 11:05
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