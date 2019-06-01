Происшествия

При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали более 20 человекДождь 01 июня в 06:03

В результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. У пострадавших осколочные ранения. Позже в Минздраве Нижегородской области сообщили, что в результате взрывов пострадали 19 человек.
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В результате взрывов на дзержинском «Кристалле» пострадали 89 человек

РБК Нижний Новгород05:49

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116 человек

Интерфакс03:25

Около 90 человек пострадали при взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске

Коммерсантъвчера в 05:38

При взрывах в Дзержинске пострадали 116 человек

ТАСС03:20

Опубликован список пострадавших при взрыве в Дзержинске

КП - Нижний Новгородвчера в 03:05

При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали 27 человек

РИА Новости01 июня в 07:43

Шесть человек пострадали из-за взрывов в Дзержинске

Время Н01 июня в 06:10
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