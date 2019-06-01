Происшествия
При взрывах на заводе в Дзержинске пострадали более 20 человекДождь 01 июня в 06:03
В результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске пострадали четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. У пострадавших осколочные ранения. Позже в Минздраве Нижегородской области сообщили, что в результате взрывов пострадали 19 человек.
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Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Футбол
Моуринью о триумфе «Ливерпуля», игре Кейна в финале и претендентах на «Золотой мяч»
Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а "Ливерпуль", хоть и выиграл Лигу чемпионов, не сумел добиться подобных успехов в АПЛ.
Обновлено в 04:06
Технологии
К чему приводит чрезмерное пользование смартфонами
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Футбол
Защитник «Ростова» Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018
Защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Политика
Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана
Сегодня, 3 июня, Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили вопросы развития сотрудничества России и Азербайджана.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Опубликованы кадры удара израильских военных по объектам в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Обновлено вчера в 01:58
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что спортсмен начал подготовку к следующему бою.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Кино
Трейлер фильма о противостоянии Ford и Ferrari опубликован в Сети
В Сети появился официальный трейлер фильма "Дерзкий вызов" режиссера Джеймса Мэнголда.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Кино
Юрий Лоза поддержал цензуру в фильме об Элтоне Джоне
Российский музыкант, поэт и композитор Юрий Лоза на своей официальной странице в социальных сетях высказался по поводу сокращения некоторых сцен фильма «Рокетмен» об Элтоне Джоне для отечественного проката.
Обновлено в 02:02
Общество
В Казани на ремонт лагерей потратят 470 млн рублей
Ранее сообщалось, что по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова на капитальный ремонт детских летних оздоровительных лагерей в Татарстане за три года будет выделено 7 млрд рублей .
Обновлено в 05:50
Экономика
Производитель самолета Sukhoi SuperJet 100 оценен в 45 млрд рублей
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС; входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК), которая занимается выпуском пассажирского ближнемагистрального лайнера SSJ100, оценена в 44,8 млрд руб., рассказали «Ведомостям» три человека, близких к ОАК.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Футбол
На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера
Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca.
Обновлено в 06:37