Еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае поступил в больницу, таким образом, число пострадавших увеличилось до девяти человек. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии Ачинской центральной районной больницы.

с чего всё началось

Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на Ачинскую центральную районную больницу.

Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девяти

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