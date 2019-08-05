Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девятиМИР 24 вчера в 15:36
Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на Ачинскую центральную районную больницу.
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Еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае поступил в больницу, таким образом, число пострадавших увеличилось до девяти человек. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии Ачинской центральной районной больницы.ТАССвчера в 14:37
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Из Москвы вылетели самолёты с роботами для ликвидации последствий ЧП в Ачинске
Говорит Москвавчера в 15:58
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