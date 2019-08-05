Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском возросло до девятиМИР 24 вчера в 15:36

Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края выросло до девяти человек. Ранее сообщалось о восьми пострадавших, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на Ачинскую центральную районную больницу.
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Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов в Красноярском крае выросло до девяти

Еще один пострадавший в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае поступил в больницу, таким образом, число пострадавших увеличилось до девяти человек. Об этом ТАСС сообщили на горячей линии Ачинской центральной районной больницы.
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