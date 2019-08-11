Медицинскую помощь после повторных взрывов на военном складе под Ачинском получили 17 человек, сообщила пресс-служба минздрава Красноярского края. «Только что сообщили, что появился 17 пострадавший, он госпитализирован», — уточнили ТАСС в региональном минздраве. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Число пострадавших от взрывов под Ачинском выросло до 31

Армия и оружие Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник» Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.

Происшествия Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.

Политика МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Экономика Россияне чаще вносят наличные через банкоматы, чем снимают Жители России в четыре раза чаще используют банкоматы для внесения денег, чем для их снятия.

Шоу-бизнес Ольгу Бузову в Анапе остановила группа мужчин Ольга Бузова 10 августа посетила Анапу, чтобы дать концерт на главной городской эстраде.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Здоровье Доктор Мясников по походке диагностирует болезни Здоровый человек ходит ровно и быстро. Походка мелкими шагами говорит о проблемах в бедрах и коленях, или же о болезни Паркинсона.

Политика В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Футбол Антуан Гризманн забил первый мяч за «Барселону» Всего в течение 15 минут каталонским клубом было забито 4 мяча. Автором 2-го мяча стал новичок команды Антуан Гризманн.

Политика Дипломат из США назвал способ прекращения войны в Донбассе Единственным способом прекратить вооружённый конфликт в Донбассе является продолжение переговоров, поэтому Киев не должен выходить из Минского процесса.

Политика Елизавета II разочарована работой политиков Великобритании Королева Великобритании Елизавета II разочарована работой политиков Соединённого королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях выхода из Brexit.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.

Футбол «Арсенал» и «Уфа» огласили стартовые составы на матч РПЛ Пресс-службы «Арсенала» и «Уфы» опубликовали стартовые составы на очную встречу команд в рамках 5-го тура РПЛ.

Политика В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.

Политика По делу о «Межигорье» подозрения предъявили двум бывшим украинским президентам Украинские следователи объявили подозрения по делу о выведении с госсобственности резиденции «Межигорье», которую в итоге получил Виктор Янукович.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.