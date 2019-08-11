Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском выросло до 31Sibnet Новости 06:32

Медицинскую помощь после повторных взрывов на военном складе под Ачинском получили 17 человек, сообщила пресс-служба минздрава Красноярского края. «Только что сообщили, что появился 17 пострадавший, он госпитализирован», — уточнили ТАСС в региональном минздраве. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.
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Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30

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