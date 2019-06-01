Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возрослоГазета.Ru вчера в 09:35

В Дзержинске произошла серия взрывов на территории завода "Кристалл", который специализируется на изготовлении взрывчатых веществ. Количество пострадавших составило 39 человек - четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Двое считаются пропавшими без вести.
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Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89

РИА Новости03:36

К медикам после взрыва в Дзержинске обратились 89 человек

Интерфакс03:39

В Минздраве сообщили о стабильном состоянии госпитализированных после ЧП в Дзержинске

ТАСС03:38

Власти уточнили число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

РБК03:53

Взрыв в Дзержинске: госпитализировано 16 человек

ГТРК Нижний Новгородвчера в 17:01

Появились обновленные данные Минздрава РФ о числе пострадавших в Дзержинске

Время Нвчера в 16:56

Число пострадавших в Дзержинске возросло до 79

Newsroom24вчера в 12:57
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Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

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30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе

На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:10
Происшествия

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Обновлено в 11:43
Экономика

Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций

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Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера

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Обновлено в 11:30
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США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Политика

Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Свердловской области четыре ребенка погибли при пожаре в квартире

Обновлено в 11:59
Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Политика

Познер попал в базу «Миротворца»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
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Футбол

Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Общество

В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
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Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в российском регионе

На чемпионате по гонкам на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» в Ростовской области одна из машин наехала на журналистов.
Обновлено в 10:57
Технологии

Универсальный дрон умеет ездить по земле

Разработчики из Израиля показали прототип гибридного летательного аппарата, умеющего передвигаться по суше.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

Обновлено в 05:53
Политика

Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17

Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Кино

Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане

Обновлено в 11:14
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Общество

Роскомнадзор попросил родителей не постить фото своих детей в соцсетях

Роскомндзор призывает не выкладывать фото детей на всеобщее обозрение.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено 30 мая в 11:13
Общество

На сообщения о пропаже останков детей Николая II отреагировали в РПЦ

Обновлено в 09:53
Происшествия

Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

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Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре

Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в команду сезона Лиги чемпионов

Победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19 стал «Ливерпуль», обыгравший в финале «Тоттенхэм» со счётом 2:0.
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Происшествия

Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков отрицает свою причастность к убийству заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:47
Взрывы на оборонном заводе в ДзержинскеБольше новостей по теме
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