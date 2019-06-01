Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85Газета.Ru 01 июня в 15:49

Число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске достигло 85 человек, передает корреспондент "Газеты.Ru". По данным Минздрава, среди пострадавших 39 работников завода и 46 жителей города. Число госпитализированных увеличилось до 16.

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85

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