Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 85Газета.Ru 01 июня в 15:49
Число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске достигло 85 человек, передает корреспондент "Газеты.Ru". По данным Минздрава, среди пострадавших 39 работников завода и 46 жителей города. Число госпитализированных увеличилось до 16.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Пострадавшим в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области оказывается необходимая медпомощь
НИА Нижний Новгород01 июня в 07:07
Минздрав сообщил об увеличении числа пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске
Rambler News Service01 июня в 10:42
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном
Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов").
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Политика
Новая редакция правописания вступила в силу на Украине
На Украине вступила в силу новая редакция правописания. Документ опубликован на сайте Минобразования.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
LG начинает продажи первого в мире 8K OLED-телевизора
Обновлено в 09:06
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Гаджеты
Правительство потребовало хранить данные пользователей eSIM в России
Производителей смартфонов, поддерживающих технологию виртуальных SIM-карт (eSim), обяжут хранить пользовательские данные и криптографическую информацию на территории Российской Федерации.
Обновлено в 02:46
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено вчера в 17:21
Авто
Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469
Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Самолет AirBaltic экстренно приземлился в Риге после взлета
Самолет латвийской национальной авиакомпании AirBalti, вылетевший из аэропорта Риги, вернулся обратно и совершил экстренную посадку.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.
Обновлено вчера в 16:50
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Технологии
Китай начнет выдавать коммерческие лицензии на 5G
Китай планирует выдавать лицензии на коммерческое использование сети 5G.
Обновлено в 09:00
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Наталья Бардо сообщила о расставании с Марюсом Вайсбергом
Наталья Бардо решила поделиться с подписчиками неожиданной новостью о расставании с гражданским мужем Марюсом Вайсбергом, который является отцом ее ребенка.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Как повышение НДС повлияло на бизнес
Повышение налога имеет чисто негативный эффект на реальный бизнес, это факт.
Обновлено в 08:01
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Политика
В Раде отреагировали на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 01:20
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Авто
Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера
Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Сергей Бутаков назначен начальником Департамента здравоохранения
Предыдущий начальник Департамента здравоохранения Игорь Маклаков покинул должность в октябре прошлого года «в связи с переходом на новое место работы».
Обновлено в 08:05
Общество
Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе
Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.
Обновлено в 09:07
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32