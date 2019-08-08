Происшествия

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52RT на русском 01:22

Ранее сообщалось, что 43 человека пострадали в результате спецоперации по задержанию Атамбаева. Кроме того, один сотрудник спецназа скончался от ранений. Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
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Число пострадавших при штурме дома Атамбаева увеличилось до 48

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Количество пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии выросло до 52

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КП - Бишкеквчера в 22:51
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Алмазбек Шаршенович Атамбаев
Политик
Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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