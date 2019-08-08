Происшествия
Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52RT на русском 01:22
Ранее сообщалось, что 43 человека пострадали в результате спецоперации по задержанию Атамбаева. Кроме того, один сотрудник спецназа скончался от ранений. Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Происшествия
После ДТП под Новороссийском госпитализированы 44 человека
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
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В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
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Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
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В Москве ожидается погодный коллапс
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Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
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Атамбаев отреагировал на штурм своего дома
Обновлено вчера в 20:11
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Обостряются отношения Индии и Пакистана
Напомним, что Индия и Пакистан являются ядерными державами; между ними со времен провозглашения в 1947 году независимости от Великобритании неоднократно вспыхивали вооруженные конфликты и полноценные войны.
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Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года.
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Цены на нефть Brent и WTI снижаются
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Обновлено 05 августа в 11:14
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На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
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Молодого медведя застрелили в Магадане. Испуганный хищник бегал по центру города, вызывая удивление и страх у местных жителей.
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Экономика
Почта Банк откроет отделения в «Магните»
Почта Банк и «Магнит» смогут «создать самую массовую сеть дистрибуции в России», рассчитывает Горшков: опыт открытия банковских точек в «Пятерочке» показал, что такие зоны обслуживания обеспечивают высокую проходимость и устойчивый спрос на базовые финансовые продукты и сервисы.
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К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
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В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
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Отмечается, что создатели «Игры престолов» долгое время обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но в итоге остановились на Netflix.
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При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
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Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
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Правозащитная организация Amnesty International предупреждает лиц, собирающихся посетить США, о необходимости проявлять максимальную осторожность в связи с высоким уровнем насилия и участившимися случаями массовых расстрелов в этой стране.
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Задержанные в Польше россияне арестованы
Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.
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В Барселоне женщинам разрешили плавать в бассейнах топлес
В Барселоне женщинам разрешили плавать топлес в муниципальных бассейнах и в водоёмах на всей территории города.
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Политика
Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
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