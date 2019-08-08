Ранее сообщалось, что 43 человека пострадали в результате спецоперации по задержанию Атамбаева. Кроме того, один сотрудник спецназа скончался от ранений. Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.

Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева выросло до 52

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