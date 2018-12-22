Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии из-за ожогов. Также местные СМИ сообщили. что перед пожаром был слышен взрыв. По информации Госслужбы по ЧС на ярмарке произошло возгорание в торговом павильоне.

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