Происшествия
Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии из-за ожогов. Также местные СМИ сообщили. что перед пожаром был слышен взрыв. По информации Госслужбы по ЧС на ярмарке произошло возгорание в торговом павильоне.
Газета.Ru08:37
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