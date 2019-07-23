с чего всё началось

Один ребенок погибший. Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы. Еще один ребенок поступил в Комсомольскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние между средней тяжестью и удовлетворительным. Оказывается вся необходимая помощь.

В результате пожара в детском лагере в Хабаровском крае пострадали 12 человек, в том числе семь детей, один ребёнок погиб. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Минздрав.

Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до 12

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

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Политика Партия Порошенко теряет позиции Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место, передает РИА "Новости".

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Происшествия Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.

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