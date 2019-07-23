Происшествия
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до 12RT на русском 04:01
В результате пожара в детском лагере в Хабаровском крае пострадали 12 человек, в том числе семь детей, один ребёнок погиб. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на Минздрав.
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Один ребенок погибший. Три ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии, в состоянии комы. Еще один ребенок поступил в Комсомольскую больницу с отравлением угарным газом. Состояние между средней тяжестью и удовлетворительным. Оказывается вся необходимая помощь.
— Сергей Фургал, российский политикВести.Ru 01:45
с чего всё началось
При этом пострадавшие находятся в не транспортабельном состоянии, так что никакой речи об их переводе в другие клиники пока не идёт, указано на сайте правительства региона.ВашГород.ру03:20
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Разрешение на установку палаточного лагеря на территории «Холдоми» никем не выдавалось
AmurMedia.ruвчера в 19:48
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Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Мэр Кунгура заявил в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено 20 июля в 08:28
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
Партия Порошенко теряет позиции
Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" опустилась на четвертое место, передает РИА "Новости".
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Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Спасение подводников на «Лошарике» было бы нарушением закона
Согласно информации, весь экипаж мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако подводники оставались до последнего в отсеках согласно регламенту, чтобы бороться с возгоранием.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 19:54
Общество
В Шадринске местный депутат избил жену
Жена местного депутата написала заявление на своего мужа, обвинив его в избиении.
Обновлено в 03:09
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
Forbes опубликовал топ-50 самых дорогих спортивных клубов мира
Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира. В него вошло восемь футбольных клубов.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Трамп договорился с Конгрессом о потолке госдолга США
Договорённость о потолке американского госдолга заключили администрация президента США и лидеры Конгресса, заявил президент Штатов Дональд Трамп в Twitter.
Обновлено вчера в 19:18
Наука
Происхождение скифов связали с алтайскими народами
Исследователи показали, что скифы и сарматы, в том числе, произошли от древних алтайских народов, говорится в Current Biology.
Обновлено в 03:37
Политика
Трамп заявил, что мог бы «выиграть войну в Афганистане за неделю»
Соединённые Штаты могли бы победить в войне в Афганистане за неделю, но это бы «стёрло страну с лица земли» и убило 10 млн человек, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом.
Обновлено вчера в 13:49
Транспорт
Парковочные места хотят сузить в России
Парковочные места, расположенные вдоль дороги, могут сузить до 2 м и сделать короче до 5,5 м.
Обновлено в 01:24
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Собчак обматерила Шнурова из-за Богомолова
Телеведущая Ксения Собчак гневно ответила на обвинения музыканта Сергея Шнурова, который заявил, что в их заочных "рэп-баттлах" лирику за светскую львицу якобы писал ее близкий друг режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 06:35
Армия и оружие
СК возбудил шесть уголовных дел из-за обстрелов жителей Донбасса
Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило шесть уголовных дел по новым фактам обстрелов на юго-востоке Украины.
Обновлено в 04:16
Футбол
Зидан объяснил причину невыхода Бэйла на поле матча с «Баварией»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан объяснил свои слова в сторону полузащитника "сливочных" Гарета Бэйла, передает Goal.
Обновлено вчера в 23:52
Кино
Минкультуры выделит деньги на новые серии «Умки» и «Веселой карусели»
Деньги получат, в том числе, 10 мультфильмов от студии «Союзмоультфильм».
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Таксист без прав врезался в грузовик в Петербурге
Машина такси марки Skoda под управлением 23-летнего иностранного гражданина без водительских прав врезалась в грузовик с прицепом на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге во вторник утром: погиб один пассажир, еще двое получили тяжелые травмы, они госпитализированы, сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Купин и Донцова назначили день свадьбы
Торжество назначено на 19 августа, само бракосочетание состоится несколькими днями раньше. Об этом Алексей рассказал в сторис в Instagram.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Астахов попал в больницу с сердечным приступом
Напомним, в понедельник, 22 июля, Синарский районный суд приговорил Михаила Астахова к восьми годам строгого режима, а также к штрафу и лишению государственной награды.
Обновлено в 02:06
Общество
Азамат Галин расторг соглашения с адвокатами Луизы Хайруллиной
Разрыв соглашения с адвокатами Хайруллиной означает, что теперь ей самостоятельно придется искать средства на оплату юристов.
Обновлено в 02:24
Политика
США создадут коалицию по патрулированию Ормузского пролива
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео рассказал о создании коалиции, которая будет патрулировать Ормузский пролив.
Обновлено вчера в 20:01
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Энергетика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено вчера в 13:40