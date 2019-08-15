Число пострадавших пассажиров Airbus A321, который сегодня аварийно сел в поле близ подмосковной деревни Рыбаки, увеличилось. К этому часу, как передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах, за помощью врачей обратились 74 человека (ранее сообщалось о 55 пострадавших).

Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек

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