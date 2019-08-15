Происшествия

Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74Известия 09:33

Число пострадавших при аварийной посадке самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье возросло до 74, сообщили в медицинских службах в четверг, 15 августа.
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Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье увеличилось до 75

ТАСС11:52

Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74 человек

РИА Новости09:48

МЧС: 55 человек пострадали при аварийной посадке Airbus в Подмосковье, в том числе 17 детей

Агентство Москва06:26

Число пострадавших при аварийной посадке Airbus выросло до 74 человек

Интерфакс10:15

СМИ сообщили о 75‑м пострадавшем в авиапроисшествии около аэропорта «Жуковский»

РИАМО12:14

Врачи сообщили о 75 обратившихся за помощью после жесткой посадки А321

РБК12:41

Чудо под Раменским: аварийный A321 с пассажирами сел в поле

Pravda.Ru01:15
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
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