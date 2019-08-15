Происшествия
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74Известия 09:33
Число пострадавших при аварийной посадке самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье возросло до 74, сообщили в медицинских службах в четверг, 15 августа.
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Джошуа ответил на критику Льюиса: он клоун
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Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".
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Путин встретится с врио главы Курганской области
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг международный телефонный разговор и ряд рабочих встреч, в том числе с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
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Российские автодилеры столкнулись с нехваткой кроссоверов Haval F7
Как сообщает портал «Китайские автомобили», во многих дилерских представительствах китайского бренда образовался дефицит кроссоверов Haval F7.
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Instagram готовит новые эффекты для Boomerang и коллажи для Stories
Стало известно, что Instagram испытывает пять эффектов для функции Boomerang.
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Представители 13 штатов оспорят в суде решение Трампа о выдаче виз
Представители 13 американских штатов во главе с генпрокурором Вашингтона Робертом Фергюссоном обратились с иском к министерству внутренней безопасности США.
Обновлено в 02:42
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Появились кадры снега на Краснопутиловской улице в Петербурге
Фото и видео появившихся сугробов в Северной столице днем 15 августа оказались в распоряжении НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
Обновлено в 09:40
Футбол
Спартак — Тун 0:1 (1-й тайм)
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Начальник Генштаба проверил оренбургский полигон «Дунгуз»
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Обновлено в 10:30
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил о новой жертве отравления в Солсбери
Скотленд-Ярд обнаружил четвертого пострадавшего в результате инцидента в Солсбери – им оказался полицейский, прибывший на место происшествия после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»
Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку
Полицейские выполнили требование мужчины, устроившему стрельбу и забаррикадировавшемуся в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк.
Обновлено в 13:04
Здоровье
В молочной продукции брянских производителей выявили фальсификат
По данным Россельхознадзора местные производители заменили молочное сырье на растительные компоненты.
Обновлено в 09:17
Футбол
Футболист покончил с собой из-за постоянных травм
Обновлено в 10:05
Происшествия
Посадившие аварийный самолет в Жуковском пилоты учились в Петербурге
Пилоты самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» екатеринбуржцы Дамир Юсупов (командир экипажа) и Георгий Мурзин, сумевшие совершить аварийную посадку в Жуковском, получили профессию в Петербурге.
Обновлено в 06:12
Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Авто
«Ъ»: в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 13 августа в 23:15
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1, который был задержан в начале июля из-за подозрений в нарушении санкций ЕС против Сирии.
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Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
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Политика
Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство
На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:04
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Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Рому».
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Назван размер справедливой зарплаты россиян
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Происшествия
К расследованию авиаинцидента у Жуковского подключат французов
Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) заявило, что подключится к расследованию жесткой посадки A321 на поле у Жуковского.
Обновлено в 12:26
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05