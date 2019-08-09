Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11ТАСС 00:26
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин. Таким образом число пострадавших увеличилось до 11.
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с чего всё началось
Новые взрывы на военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) произошли в момент проведения работ по разминированию, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.Ведомостивчера в 11:28
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