Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11Газета.Ru 00:42
Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
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с чего всё началось
Новые взрывы на военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) произошли в момент проведения работ по разминированию, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.Ведомостивчера в 11:28
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