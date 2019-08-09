Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11Газета.Ru 00:42

Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
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с чего всё началось
Новые взрывы на военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) произошли в момент проведения работ по разминированию, сообщила
 пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
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