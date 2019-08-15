Количество пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского лайнера А321 в Подмосковье увеличилось до 76 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло до 76 человек

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