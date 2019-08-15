Происшествия
Число пострадавших при посадке A321 в поле возросло до 74Известия вчера в 09:33
Число пострадавших при аварийной посадке самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье возросло до 74, сообщили в медицинских службах в четверг, 15 августа.
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Количество обратившихся за медпомощью после жесткой посадки А321 в Подмосковье выросло до 76 человек
Агентство Москвавчера в 13:42
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