Происшествия
Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 75Газета.Ru 13:49
Еще один пострадавший при аварийной посадке самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" обратился за медицинской помощью, общее число пострадавших составляет 75 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.
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