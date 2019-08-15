Еще один пострадавший при аварийной посадке самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" обратился за медицинской помощью, общее число пострадавших составляет 75 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 75

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