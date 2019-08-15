Происшествия
Число пострадавших после жесткой посадки A321 увеличилось до 76РБК 16:40
Помощи у врачей после жесткой посадки пассажирского лайнера А321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье на кукурузное поле попросили 76 человек, из них — 19 дети. Об этом говорится в сообщении Минздрава Московской области, поступившем в РБК.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:25, Ашберн
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