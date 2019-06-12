Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может стать большеПолитическая Экспертиза вчера в 18:11

Число пострадавших от последствий взрывов на заводе в Дзержинске, обратившихся за медицинской помощью может увеличиться, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

с чего всё началось

Число пострадавших от последствий взрывов на заводе в Дзержинске, обратившихся за медицинской помощью, может увеличиться, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

Число пострадавших после взрывов в Дзержинске может стать больше

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