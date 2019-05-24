Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13Известия 14:22
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
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Взрыв в центре Лиона: террорист приехал на велосипеде и оставил бомбу у входа в магазин
Комсомольская правда15:44
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая
22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Футбол
«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ
24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено в 11:54
Музыка
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.
Обновлено в 14:56
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено в 12:32
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем.
Обновлено в 12:42
Общество
Хозяин особняка в Люксембурге Волков скрывает реальные доходы
Российская телекомпания НТВ опубликовала собственное расследование относительно деятельности и доходов Алексея Навального и его окружения.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл
Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Футбол
«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса
Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
Обновлено в 12:43
Авто
Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа
Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Здоровье
Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме
Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности.
Обновлено в 14:53
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Обновлено в 16:11
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Авто
Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»
Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Спорт
Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.
Обновлено в 10:27
Гаджеты
Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн
Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Виктория Боня ради съемки перекрыла набережную Круазет
Светскую львицу окружали 30 охранников Виктория Боня устроила в Каннах настоящий переполох: ради съемки рекламной кампании светская львица перекрыла набережную Круазет — известный бульвар вдоль побережья французского курорта, который находится в самом центре города.
Обновлено в 11:45
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Политика
США исключили СССР из списка победителей во Второй мировой войне
К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри оставил Меган Маркл с сыном ради Кубка по поло
Герцог Сассекский оставил жену с ребенком и отправился в Рим, чтобы принять участие в благотворительных соревнованиях по поло Sentebale ISPS.
Обновлено в 14:51
Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобиль
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Экономика
Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют
Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Ноги Анастасии Костенко выглядят безобразно
Ноги Анастасии Костенко выглядят безобразно Пользователи Сети возмущены "игреком" модели.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00