Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13Известия 14:22

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
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В центре французского Лиона прогремел взрыв

Коммерсантъ12:53

Антитеррористический отдел прокуратуры начал расследование взрыва в Лионе

Интерфакс14:13

В центре французского Лиона прогремел взрыв

РИА Новости14:29

Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

РБК14:18

Взрыв в центре Лиона: террорист приехал на велосипеде и оставил бомбу у входа в магазин

Комсомольская правда15:44

Глава МВД Франции направился на место взрыва в Лионе

ТАСС14:28

Обстановка у места взрыва в Лионе

RT на русском15:57
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Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Футбол

«Чайка» завоевала право выступать в ФНЛ

24 мая, 2019 Чайка на своём поле со счётом 5:1 победила Биолог-Новокубанск. Дубль в составе хозяев оформил форвард Александр Подбельцев.
Обновлено в 11:54
Музыка

Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.
Обновлено в 14:56
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
Авто

Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

Обновлено в 12:32
Общество

Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем.
Обновлено в 12:42
Общество

Хозяин особняка в Люксембурге Волков скрывает реальные доходы

Российская телекомпания НТВ опубликовала собственное расследование относительно деятельности и доходов Алексея Навального и его окружения.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл

Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.
Обновлено в 02:11
Футбол

«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса

Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
Обновлено в 12:43
Авто

Первую партию Renault Arkana раскупили за три часа

Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Здоровье

Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме

Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности.
Обновлено в 14:53
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Обновлено в 16:11
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Авто

Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»

Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу

Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено в 12:47
Спорт

Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что мнение Алексея Solo Березина не является официальной позицией организации.
Обновлено в 10:27
Гаджеты

Продажи кнопочных телефонов с ОС KaiOS превысили 100 млн

Для современных кнопочных телефонов даже выпустили операционную систему KaiOS, в успехе которой многие сомневались.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Виктория Боня ради съемки перекрыла набережную Круазет

Светскую львицу окружали 30 охранников Виктория Боня устроила в Каннах настоящий переполох: ради съемки рекламной кампании светская львица перекрыла набережную Круазет — известный бульвар вдоль побережья французского курорта, который находится в самом центре города.
Обновлено в 11:45
Политика

Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко

«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 15:22
Политика

США исключили СССР из списка победителей во Второй мировой войне

К 75-летию завершения Второй мировой войны штатовская компания Bradford Exchange выпустила коллекционные монеты, на которых изобразила флаги стран-победительниц.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Принц Гарри оставил Меган Маркл с сыном ради Кубка по поло

Герцог Сассекский оставил жену с ребенком и отправился в Рим, чтобы принять участие в благотворительных соревнованиях по поло Sentebale ISPS.
Обновлено в 14:51
Футбол

Роналду показал свой новый спортивный автомобиль

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль.
Обновлено в 14:58
Экономика

Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют

Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Ноги Анастасии Костенко выглядят безобразно

Ноги Анастасии Костенко выглядят безобразно Пользователи Сети возмущены "игреком" модели.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»

Обновлено в 04:00
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