Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре ЛионаИнтерфакс вчера в 12:21

Взрыв произошел в пятницу вечером на пешеходной улице в центре французского города Лион, сообщает BFM TV.

Шесть человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона

Хоккей Йокихарью: «Россия не любит обороняться, но часто пасует и бросает» Хенри Йокихарьо, являющийся защитником национальной команды Финляндии, дал небольшой комментарий относительно матча полуфинала ЧМ-2019 против команды России, заявив, что финны не станут акцентировать внимание на отдельных хоккеистах.

Наука Изучен процесс выработки лекарственной устойчивости у бактерий Учеными из Франции в ходе эксперимента с кишечной палочкой был изучен процесс выработки лекарственной устойчивости у бактерий к воздействию антибиотиков.

Авто Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».

Теннис Надаль предложил отменить правило двух подач в теннисе Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль предложил кардинальное изменение в теннисных правилах.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».

Шоу-бизнес После разрыва с мужем Алена Водонаева нашла себе молодого любовника В интервью YouTube-каналу «Ходят слухи» 36-летняя Водонаева призналась, что уже нашла нового бойфренда, причем он моложе ее аж на 15 лет.

Политика Британский премьер Тереза Мэй со слезами объявила об отставке Тереза Мэй со слезами объявила о решении оставить пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании, а, следовательно - и должность премьер-министра страны.

Происшествия «Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Музыка Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети» Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

Общество Опрос: 7% россиян боятся увольнения с работы Только 7% россиян боятся увольнения с работы, а подавляющее большинство (68%) не испытывают страхов, связанных с работой.

Политика Киев признал зависимость от торговли с Россией Украина в настоящий момент не может прекратить экономические отношения с Россией.

Происшествия Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава минюста Франции Николь Беллубэ.

Здоровье На Сахалине у медведей обнаружили опасную для человека болезнь При исследовании патологического материала от двух туш медведей специалисты Россельхознадзора выявили трихинеллез Исследование двух туш медведей, добытых в Томаринском районе Сахалина, выявило в организмах животных живые личинки трихинелл, вызывающих трихинеллез, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Происшествия Замглавы УФНС по Ростовской области задержана Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.

Общество Во Владивостоке прошла акция по массовому запуску «цифровых» змеев Акция по массовому запуску "цифровых" змеев, посвящённая третьей волне перехода регионов России на цифровое вещание, прошла во Владивостоке, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за 3 часа Как сообщает пресс-служба компании Renault, первые 100 экземпляров Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One были распроданы вчера в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Технологии Эксперт: появление сетей 5G в России могут отсрочить Директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Марков убежден, что развертывание в России сетей 5G может быть отложено до 2023 года.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Здоровье Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций Сотрудники Роспотребнадзора дали порядка 52 тысяч консультаций с 1 по 15 мая в рамках всероссийской горячей линии по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщается на сайте ведомства.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.