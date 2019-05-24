Происшествия

Заминированный сверток взорвался в ЛионеИзвестия 12:16

Заминированный сверток взорвался на улице Виктора Гюго в Лионе. В результате ЧП есть раненые, пишет газета Le Progres.
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В результате взрыва самодельной бомбы в Лионе пострадало 13 человек

Коммерсантъ18:47

Взрыв в центре Лиона: террорист приехал на велосипеде и оставил бомбу у входа в магазин

Комсомольская правда15:44

Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

РБК14:18

Антитеррористический отдел прокуратуры начал расследование взрыва в Лионе

Интерфакс14:13

В центре французского Лиона прогремел взрыв

РИА Новости14:29

Глава МВД Франции направился на место взрыва в Лионе

ТАСС14:28

СМИ: Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

RT на русском16:55
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Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Хоккей

В Омске передумали сносить хоккейную «Арену-Омск»

Как пишет "Матч ТВ", Колобков также отметил, что пока неизвестно, как именно будет восстановлено здание, так как проект еще готовится.
Обновлено в 11:30
Наука

Материнские гены согласовали эволюцию митохондрий ребенка

Исследователи внимательно изучили эту небольшую группу людей, и оказалось, что, хотя митохондрии у них и «чужие», но мутации в их ДНК примерно такие же, как и в митохондриях других носителей тех же ядерных генов.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

В России модернизируют системы залпового огня «Град»

Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
Обновлено в 20:27
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
Общество

Штормовое предупреждение объявлено на 28 мая в Приморье

Ночью и днём 28 мая в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

СМИ: американские крылатые ракеты «обманули» российские С-400 и нанесли удары по Сирии

Согласно материалам издания «Money Control», американские крылатые ракеты смогли «обмануть» российские ЗРС С-400 «Триумф», расположенные на авиабазе «Хмеймим» и нанести удар по сирийским военным.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика

В российских магазинах упали цены на красную икру

«Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.
Обновлено в 21:21
Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.
Обновлено в 18:07
Футбол

Вице-президент «Монако»: «Это был очень тяжёлый сезон»

Вице-президент "Монако" Олег Петров после поражения от "Ниццы" (0:2) в заключительном туре Лиги 1 подвёл итоги сезона.
Обновлено в 19:00
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Культура

Фестиваль фейерверков открылся в Ессентуках

Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Футбол

Гол Мбаппе не спас «ПСЖ» от поражения «Реймсу»

Обновлено в 16:57
Общество

Знаки Зодиака, для которых июнь станет самым денежным месяцем

Удачи в начале месяца хватит на то, чтобы называться самым везучим знаком Зодиака в денежных делах.
Обновлено в 21:10
Общество

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.
Обновлено в 13:58
Хоккей

Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»

С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
Обновлено в 12:35
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Культура

Amediateka заказала у Канделаки сериал о порноактерах

По словам Канделаки, на сегодняшний день уже отснят пилотный эпизод; его стоимость составила 1 млн руб. Этот проект является первым оригинальным сериалом, про который стало известно публично.
Обновлено в 11:35
Космос

Теорию относительности Эйнштейна проверят на орбите Земли

Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в следующем году доставить на борт Международной космической станции (МКС) самые точные часы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 11:33
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Обновлено в 05:37
Происшествия

Девятиклассник ударил депутата на последнем звонке в Марий Эл

Обновлено в 04:22
Происшествия

У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов

Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Экономика

Анатолий Сердюков за год заработал 213 млн руб

Вторым в списке самых высокооплачиваемых сотрудников «Ростеха» оказался индустриальный директор авиакластера госкорпорации, экс-министр обороны Анатолий Сердюков, заработавший за год более 213 млн руб. (в 2017 году — 60,897 млн руб.).
Обновлено в 10:08
Происшествия

В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок

Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Происшествия

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Кино

Несмотря на скромный результат, «Аладдин» лидирует в Китае

Касса первого дня более чем вдвое превзошла результат другого ремейка «Дамбо» (12,87 млн юаней).
Обновлено в 13:14
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