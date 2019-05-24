Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13Известия 14:22

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
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В результате взрыва самодельной бомбы в Лионе пострадало 13 человек

Коммерсантъ18:47

Взрыв в центре Лиона: террорист приехал на велосипеде и оставил бомбу у входа в магазин

Комсомольская правда15:44

Опубликовано видео с места взрыва в Лионе

РИА Новости13:15

Взрыв произошел в центре Лиона, шесть человек пострадали

Интерфакс12:44

Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

РБК14:18

Глава МВД Франции направился на место взрыва в Лионе

ТАСС14:28

СМИ: Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

RT на русском16:55
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Авто

Brabham построит легальный дорожный гиперкар BT62

Обновлено в 09:07
Общество

Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20
Гаджеты

Xiaomi официально представила бюджетный смартфон Redmi 7A

Китайская компания Xiaomi официально представила самый дешевый смартфон 2019 года – Redmi 7A.
Обновлено в 07:15
Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 18:07
Футбол

Билялетдинов считает, что ЦСКА обгонит «Спартак»

ЦСКА – "Крылья Советов" Билялетдинов – 2:1 – ЦСКА будет нацелен на победу, ему она необходима.
Обновлено в 17:15
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Политика

Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах

Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Политика

Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него

Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты

Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Футбол

Ковач останется работать в «Баварии»

Под руководством Ковача «Бавария» стала чемпионом Германии, а также вышла в финал национального Кубка, в котором 25 мая сыграет против «Лейпцига».
Обновлено в 16:47
Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Общество

За восемь месяцев использования системы «Инцидент менеджмент» в Коми поступило более 5 тысяч сигналов от граждан

"Инцидент менеджмент" выявляет проблематику в социальных сетях, а органы власти обязаны отвечать в виде комментариев на сигналы от граждан.
Обновлено в 11:02
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф

В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Происшествия

В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов

Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Культура

Фестиваль фейерверков открылся в Ессентуках

Обновлено в 15:31
Происшествия

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры

Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено в 15:43
Общество

БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке

Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса

Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
Обновлено вчера в 16:13
Спорт

DrAmer: «Высказывание Себа — чистейший, рафинированный расизм»

Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев назвал оскорбительные высказывания Себастьяна Ceb Дебса в сторону русскоязычных игроков проявлением расизма.
Обновлено в 11:20
Политика

Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ

Обновлено в 11:17
Происшествия

Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Политика

Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир

Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.
Обновлено в 03:18
Космос

Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце

Обновлено в 13:12
Единоборства

Пятеро дагестанцев одержали победу на турнире PFL 13 в США

Обновлено в 06:42
Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
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