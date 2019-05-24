Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13Известия 14:22
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
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Взрыв в центре Лиона: террорист приехал на велосипеде и оставил бомбу у входа в магазин
Комсомольская правда15:44
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Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
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Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
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Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
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Обновлено в 15:43
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Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
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Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир
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Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
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