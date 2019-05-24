Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13Известия 14:22

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13

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