Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13Известия 14:22
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
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Взрыв в центре Лиона: террорист приехал на велосипеде и оставил бомбу у входа в магазин
Комсомольская правда15:44
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Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено в 17:38
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть
Обновлено в 14:13
Кино
Появился первый трейлер нового «Терминатора»
Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Наука
Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными
Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39
Общество
Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.
Обновлено в 13:20
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Авто
Skoda показала первый вседорожный Superb Scout
В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
Происшествия
«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле
По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.
Обновлено в 14:43
Наука
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20
Хоккей
Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019
18-летний нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.
Обновлено в 12:03
Наука
«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»
Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.
Обновлено в 13:47
Авто
Уральский шоу-рум GM стал крупнейшим в России
Обновлено в 09:42
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Авто
Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»
Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Недвижимость
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке.
Обновлено в 04:38
Спорт
DrAmer: «Высказывание Себа — чистейший, рафинированный расизм»
Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев назвал оскорбительные высказывания Себастьяна Ceb Дебса в сторону русскоязычных игроков проявлением расизма.
Обновлено в 11:20
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Генерала СК Никандрова выпустили по УДО
Обновлено в 09:45
Музыка
Петербуржцы делятся фото и видео с концерта Би-2
Первое выступление уже началось в БКЗ «Октябрьский». Второй концерт состоится завтра.
Обновлено в 13:52
Общество
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами
Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.
Обновлено в 13:58