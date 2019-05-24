Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13Известия 14:22

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV. Ранее сообщалось о 10 пострадавших.
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В центре французского Лиона прогремел взрыв

Коммерсантъ12:53

Взрыв в центре Лиона: террорист приехал на велосипеде и оставил бомбу у входа в магазин

Комсомольская правда15:44

СМИ: Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

RT на русском16:55

Число пострадавших при взрыве в Лионе возросло до 13

РБК14:18

Прокуратура не исключает версию «террористического сговора» при взрыве в Лионе

ТАСС17:38

Опубликовано видео с места взрыва в Лионе

РИА Новости13:15

Антитеррористический отдел прокуратуры начал расследование взрыва в Лионе

Интерфакс14:13
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Политика

В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе

Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено в 17:38
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Экономика

Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть

Обновлено в 14:13
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено вчера в 09:29
Наука

Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными

Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.
Обновлено в 12:39
Общество

Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе

Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.
Обновлено в 13:20
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Авто

Skoda показала первый вседорожный Superb Scout

В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.
Обновлено в 00:30
Происшествия

«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Более 20 заключенных погибли в ходе беспорядков в колонии в Венесуэле

По меньшей мере 23 заключенных были убиты, а 20 работников пенитенциарного учреждения получили ранения в результате беспорядков колонии в городе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, пишет La Nación.
Обновлено в 14:43
Наука

Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20
Хоккей

Молодая финская звезда верит в победу над Россией в полуфинале ЧМ-2019

18-летний нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.
Обновлено в 12:03
Наука

«Airbus» провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»

Европейская компания Airbus, являющаяся одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире, провела успешные испытания новой модели беспилотного варианта летательного аппарата, при конструировании крыльев которого инженеры использовали элементы, выполненные по форме строения крыла альбатроса.
Обновлено в 13:47
Авто

Уральский шоу-рум GM стал крупнейшим в России

Обновлено в 09:42
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Авто

Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»

Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу». Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:00
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика

Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено в 12:00
Недвижимость

Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снизит ставки по ипотеке.
Обновлено в 04:38
Спорт

DrAmer: «Высказывание Себа — чистейший, рафинированный расизм»

Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев назвал оскорбительные высказывания Себастьяна Ceb Дебса в сторону русскоязычных игроков проявлением расизма.
Обновлено в 11:20
Авто

Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon

Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Кино

Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли

Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Генерала СК Никандрова выпустили по УДО

Обновлено в 09:45
Музыка

Петербуржцы делятся фото и видео с концерта Би-2

Первое выступление уже началось в БКЗ «Октябрьский». Второй концерт состоится завтра.
Обновлено в 13:52
Общество

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой.
Обновлено в 13:58
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