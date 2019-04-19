Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человекТАСС 02:57
Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае возросло с 25 до 27 человек, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Политика
В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 21:10
Религия
Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
Обновлено вчера в 11:15
Авто
Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа
Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Происшествия
Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих
Обновлено вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено 18 апреля в 04:52
Культура
Минкультуры проанализирует репертуар театров оперы и балета
Правительство РФ поручило Министерству культуры проанализировать репертуар театров оперы и балета и представить предложения об увеличении в нём произведений русской классики.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: «Я рыдала мужу в плечо. Не могла оставить ребенка!»
Влюбленные ответственно подошли к своим обязанностям, и даже решили не нанимать няню, мечтая проводить с ребенком все свободное время.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Политика
В интернете появилось видео выдачи денег массовке Порошенко
Второй тур выборов президента Украины пройдёт завтра. В нём примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:51
Политика
Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая
Обновлено вчера в 15:12
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
У Венсана Касселя родилась Амазонка
Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в баре на юге Москвы
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Забайкалье сгорела половина деревни
В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов.
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие
Морпех США назвал единственный способ победить Россию и Китай
Обновлено 18 апреля в 14:11
Происшествия
Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно
Обновлено вчера в 15:38
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В поселке Песочное местного жителя связали в его же доме и украли евро
С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
Обновлено в 04:32
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30