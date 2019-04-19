Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человекТАСС 02:57

Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае возросло с 25 до 27 человек, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
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Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человек

ТАСС02:57

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27

Известия04:50

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

RT на русском03:09

Из-за пожаров в Забайкалье пострадали уже 17 человек

Росбалт00:20

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

РИА Новости04:03

Число пострадавших от степных пожаров жителей достигло 27 в Забайкалье

Чита.Ру02:57

Число пострадавших в результате природных пожаров в Забайкалье увеличилось до 13

РЕН ТВвчера в 12:37
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В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
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Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

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Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт

Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
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Автобус с туристами попал в ДТП в Швеции, есть пострадавшие

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Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

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Политика

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Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
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Обновлено в 02:30
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В Забайкалье сгорела половина деревни

В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов.
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека.
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С заявлением в полицию обратился пострадавший 51-летний мужчина. Он сказал, что злоумышленников было четверо.
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Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов

Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
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В Екатеринбурге медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных

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Происшествия

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

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