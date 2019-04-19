Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человекТАСС 02:57
Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае возросло с 25 до 27 человек, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
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Число пострадавших от пожаров в Забайкалье выросло до 27, в тяжелом состоянии два человека
Интерфакс - Россия02:59
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