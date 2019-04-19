Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23ТАСС вчера в 22:19

Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае увеличилось до 23, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава. Ранее сообщалось, что травмы во время пожаров получили 18 человек.

Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23

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