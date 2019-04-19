Происшествия

Число пострадавших во время пожаров в Забайкалье возросло до 23ТАСС вчера в 22:19

Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае увеличилось до 23, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава. Ранее сообщалось, что травмы во время пожаров получили 18 человек.
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В Минздраве Забайкалья сообщили о возросшем числе пострадавших от пожаров

РБКвчера в 23:47

В Забайкалье рассказали о состоянии пострадавших от природных пожаров

Известиявчера в 20:43

Во время крупных пожаров в Забайкалье пострадали пять человек

Росбалтвчера в 10:33

Забайкальский депутат назвал факторы, осложнившие пожарную обстановку в регионе

ТАСС00:00

Число пострадавших за сутки от степных пожаров жителей выросло до 23 в Забайкалье

Чита.Рувчера в 21:59

Число пострадавших в результате природных пожаров в Забайкалье увеличилось до 13

РЕН ТВвчера в 12:37

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 23

RT на русскомвчера в 22:33
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Политика

Прокуратура США рекомендует приговорить Бутину к 18 месяцам заключения

«Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации», — говорится в документах.
Обновлено вчера в 21:58
Транспорт

Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей

Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:37
Шоу-бизнес

Из-за неожиданной болезни Анна Нетребко отменяет концерты

Обновлено вчера в 19:10
Политика

Порошенко во время теледебатов предупредили о возможном теракте

Модератор Общественного телевидения во время теледебатов в Киеве проинформировала действующего президента Украины Петра Порошенко о поступлении сообщения о возможном теракте.
Обновлено вчера в 14:26
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Здоровье

В брянской больнице разразился скандал из-за платной услуги

Как утверждает пациентка, врач отказала в просьбе, сославшись на то, что нет талонов. Кроме того, ей посоветовали пройти МРТ, но платно.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Игрок «Локомотива» Тарасов нарушил правила дорожного движения

Обновлено вчера в 14:29
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Гуайдо анонсировал финал операции по отстранению Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая начать финальную фазу операции «Свобода» по отстранению от власти президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено вчера в 17:24
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод готовится вывести на рынок новую комплектацию внедорожника "Хантер" под говорящим названием "Экспедиция".
Обновлено вчера в 05:28
Музыка

Сергей Лазарев решил не брать сына на «Евровидение»

Обновлено вчера в 11:55
Политика

Трамп заявил о фабрикации доклада Мюллера демократами

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что ряд высказываний касательно главы государства Мюллера сфабрикован демократами.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

Скончался второй пострадавший в результате стрельбы в Мельбурне

В Австралии в госпитале скончался второй пострадавший при стрельбе у ночного клуба Love Machine в городе Мельбурн 14 апреля.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

В МВФ прокомментировали ситуацию с «ПриватБанком»

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йоста Люнгман прокомментировал ситуацию с «ПриватБанком».
Обновлено вчера в 10:09
Политика

В Раде назвали «жалким» выступление Порошенко на дебатах

Обновлено вчера в 13:33
Политика

Эксперт прокомментировал прошедшие на Украине предвыборные дебаты

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT прошедшие в Киеве на стадионе «Олимпийский» дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов на пост президента Украины.
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Лукашенко назвал вопрос русского языка в Белоруссии закрытым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым.
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия

В Забайкалье 289 человек потеряли имущество из-за пожаров 19 апреля

Огнём уничтожено 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Пострадали (потеряли имущество) 289 человек, из них 39 детей.
Обновлено вчера в 20:27
Армия и оружие

В ДНР рассказали о гибели группы украинских военных

Группа украинских военных подорвалась на собственных минах при попытке проникнуть на территорию ДНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 21:07
Интернет

Instagram может скрыть количество лайков под постами

Обновлено вчера в 05:25
Происшествия

Серьезное ДТП с жертвами произошло в Воронеже

В Воронеже произошло серьезное ДТП с жертвами. Об этом сообщает в субботу, 20 апреля, РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

Семеро флоридцев поймали огромную рыбу-меч

Капитан рыбацкого судна поймал у побережья американского Флорида-Киз рыбу-меч весом около 340 килограммов, сообщает портал UPI.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

На корабле ВМС Черногории нашли 50 кг кокаина

На паруснике найдено 50 килограмм наркотиков, задержан один офицер.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

Слепой японский моряк пересек Тихий океан на небольшой яхте

Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Основного владельца банка «Югра» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отпустил мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:55
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