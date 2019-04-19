Происшествия
Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27Известия 04:50
Число пострадавших при пожарах в Забайкалье выросло до 27 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава в субботу, 20 апреля. Восемь раненых транспортировали на вертолетах в больницу Читы из трех районов края — Борзинского, Ононского и Агинского, где накануне вспыхнули природные пожары.
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Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
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Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
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В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
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Кабмин предложил создать музыкально-культурный центр на базе музея-заповедника Чайковского
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Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
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Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского
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Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
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Роскосмос рассказал об угрозе от советских ядерных спутников
Выброшенные из ядерных реакторов советских спутников калий-натриевые капли представляют высокую опасность для космических аппаратов, работающих на высоте примерно 1000 километров, сообщил представитель ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) Сергей Мещеряков.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Степной пожар на 7 га потушили возле Домны
Пожарные утром 20 апреля потушили степной пожар на пощади 7 гектаров возле села Домна Читинского района.
Обновлено в 03:08
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за визит Кальюлайд в Россию
"Диалог должен только создавать впечатление обычного общения", — сказал глава МИД Литвы, отметив, что риторика стран Запада не изменится после встреч с российскими официальными лицами 18 апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила встречу с российским лидером Владимиром Путиным и выразила надежду на "новое дыхание" в отношениях двух стран.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Дебаты Порошенко и Зеленского обсудили в Сети
Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский», стали предметом бурного обсуждения пользователей социальных сетей.
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Футбол
Жиньяк: с женой хотим стать мексиканцами
В 2016 году форвард в составе сборной Франции стал серебряным призёром чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана
Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.
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«Крысы выживут нас»: мэрия придвинет мусорные баки к домам ярославцам
Власти решили начать решать эту проблему, но достаточно своеобразным способом. Теперь мэрия предлагает придвинуть мусор к домам ярославцев.
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Впервые: фотография черной дыры
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Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и легкового автомобиля Kia произошло в Воронеже.
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Ученые назвали способ избежать слабоумия
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Православные верующие готовятся встретить Вербное воскресенье
21-го апреля Православный мир отметит Вербное воскресенье. Это один из самых светлых и почитаемых верующими праздников.
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Экономика
Структуры банка «Россия» посадят в Крыму один из крупнейших виноградников
Каковы перспективы нового проекта и что еще интересует банк «Россия» в Крыму — в материале «РБК Pro».
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В России могут появиться частные кладбища
В России могут появиться частные кладбища.
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Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
В начале мая россиян ждут пять выходных дней, напомнили в Роструде. Выходные по случаю Дня весны и труда продлятся с 1 по 5 мая.
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Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
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Уолкер: «Манчестер Сити» хочет сотворить историю
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Общество
В Москве пройдет акция «Библиосумерки»
В рамках всероссийской акции "Библионочь" 69 столичных библиотек подготовили для семей с детьми программу "Библиосумерки", ребята смогут посетить мастер-классы, пройти квест и встретиться с писателями, сообщается на сайте мэра Москвы.
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