Происшествия

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27Известия 04:50

Число пострадавших при пожарах в Забайкалье выросло до 27 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава в субботу, 20 апреля. Восемь раненых транспортировали на вертолетах в больницу Читы из трех районов края — Борзинского, Ононского и Агинского, где накануне вспыхнули природные пожары.
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Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

RT на русском03:09

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27

Известия04:50

Минздрав Забайкалья сообщил об увеличении числа пострадавших от пожаров

РБК03:52

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

РИА Новости04:03

Из-за пожаров в Забайкалье пострадали уже 17 человек

Росбалт00:20

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человек

ТАСС02:57

Число пострадавших от степных пожаров жителей достигло 27 в Забайкалье

Чита.Ру02:57
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