Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27Известия 04:50

Число пострадавших при пожарах в Забайкалье выросло до 27 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава в субботу, 20 апреля. Восемь раненых транспортировали на вертолетах в больницу Читы из трех районов края — Борзинского, Ононского и Агинского, где накануне вспыхнули природные пожары.

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27

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