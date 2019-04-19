Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17RT на русском 15:21

Указывается, что МЧС проводит переброску сил и средств в наиболее опасные районы. Ранее сообщалось о пяти пострадавших. В Забайкальском крае был введён режим ЧС из-за природных пожаров.
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В Забайкалье число пострадавших от пожаров домов превысило 150

РБК18:55

Природный пожар повредил почти сто жилых домов в Забайкалье

Интерфакс17:49

Пожары в населенных пунктах Забайкалья локализованы

Московский Комсомолец Чита12:48

В Забайкалье 289 человек потеряли имущество из-за пожаров 19 апреля

Заб.Ру20:27

В Забайкальском крае более 150 домов пострадали при пожарах

РИА Новости15:44

Почти 300 человек потеряли имущество в результате степных пожаров в Забайкалье

ТАСС20:54

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье выросло до 17 человек

Чита.Ру17:07
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Армия и оружие

Китай показал испытания своего авианосца

Обновлено в 13:03
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.
Обновлено в 12:54
Политика

Экспорт нефти Россией на Украину запрещен

Сегодня, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил, что наша страна запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину Он пояснил, что несколько дней назад украинская сторона расширила список российских товаров, запрещенных для импорта в соседнюю страну.
Обновлено вчера в 07:45
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Общество

Бутина надеется вернуться в Россию в начале мая

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, надеется до конца пасхальной недели вернуться в Россию.
Обновлено в 20:14
Кино

«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»

В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено в 15:05
Общество

В астраханскую колонию ввели спецназ

УФСИН ввела спецназ в ИК—6 в Астраханской области, сообщили во ФСИН.
Обновлено в 13:31
Музыка

Макс Покровский рассказал о новом клипе

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Турция может шантажировать США покупкой российского оружия

Турция пригрозила Вашингтону выбрать российские истребители, если США исключит её из международной программы по созданию F-35 за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 19:10
Футбол

Бенитес: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед уходом на пенсию»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед тем, как уйти на пенсию.
Обновлено в 19:47
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность

Смартфон китайской компании Huawei P30 Pro прошел испытания на прочность.
Обновлено в 13:55
Наука

Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря распитию пива

Обновлено в 19:02
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено вчера в 17:42
Космос

Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля

Обновлено в 12:44
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Обновлено вчера в 14:02
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено в 17:54
Политика

Опубликован доклад России на тему «вмешательства» в выборы в США

Российское посольство в США опубликовало 120-страничный доклад, в котором продемонстрировало безосновательность заявлений о том, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы.
Обновлено в 21:03
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Мария Машкова в честь дня рождения поделилась редким семейным снимком

Сегодня Марии Машковой, дочери Владимира Машкова и Елены Шевченко, исполнилось 34 года.
Обновлено в 18:00
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Хоккей

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Обновлено в 16:18
Политика

Конгресс США рассмотрит очередной антироссийский закон

Председатель международного комитета Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель подготовил законопроект, предусматривающий очередную порцию антироссийских санкций — на этот раз в отношении подозреваемых в попытке вмешательства в американских выборы.
Обновлено в 19:15
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
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