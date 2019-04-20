Происшествия
Пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктахГазета.Ru 01:14
Пожары в Забайкальском крае ликвидированы во всех 14 населенных пунктах. Об сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА "Новости". В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров.
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Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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