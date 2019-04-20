Происшествия

Пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктахГазета.Ru 01:14

Пожары в Забайкальском крае ликвидированы во всех 14 населенных пунктах. Об сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА "Новости". В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров.
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Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 25 человек

РИА Новости02:29

В МЧС сообщили, что в одном из населенных пунктов Забайкалья пока не ликвидировали пожар

ТАСС04:03

Два самолёта-амфибии летят в Забайкалье для тушения пожаров

Московский Комсомолец Читавчера в 19:50

МЧС: все пожары в 14 населенных пунктах в Забайкалье ликвидированы

Интерфакс - Россия01:13

Самолёты-амфибии Бе-200 прибыли в Читу на тушение степных пожаров

Чита.Ру01:42

Два самолёта Бе-200ЧС прибыли в Читу на тушение пожаров

Заб.Ру00:14

В МЧС сообщили о ликвидации пожаров в населенных пунктах Забайкалья

Известия01:19
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Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Политика

Гуайдо объявил о финальной фазе отстранения Мадуро от власти с 1 мая

Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие

Эксперт: Ливия не имеет перспектив стабилизации из-за иностранного вмешательства

Перспективы стабилизации ситуации в Ливии в ближайшее время не просматриваются в связи с тем, что продолжается активное иностранное вмешательство во внутренние дела страны, которое ни в коем случае не способствует нормализации обстановки.
Обновлено в 04:51
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Эстонии следует впредь координировать действия, чтобы не раскалывать единство стран Балтии, и осторожно подходить к диалогу с Москвой, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс порталу BNS, комментируя встречу президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.
Обновлено вчера в 19:25
Здоровье

Ученые назвали ранние симптомы рака кишечника

Как сообщает ToDay News Ufa, есть признаки рака, на которые многие не обращают внимания на раннем этапе.
Обновлено в 03:24
Здоровье

В России отмечают Национальный день донора

Сегодня, 20 апреля, в России отмечают Национальный день донора.
Обновлено в 01:05
Авто

УАЗ сделал самый внедорожный «Хантер» за миллион рублей

Ульяновский автомобильный завод построит новую версию внедорожника «Хантер».
Обновлено вчера в 10:29
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Политика

МИД Белоруссии обвинил посла РФ в разрушении отношений между странами

В МИДе остались недовольны заявлением Бабича на телеканале "Россия-24" о том, что никто из должностных лиц России ни разу не называл конечную стоимость БелАЭС и Лукашенко заблуждается, а утверждения белорусской депутатки о том, что Бабич говорил о снижении цены строительства со стороны России — "информационный вброс".
Обновлено в 05:07
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МЧС и властям Забайкальского края оказать помощь пострадавшим при степных пожарах.
Обновлено в 06:26
Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Политика

В Госдуме оценили призыв США заблокировать самолётам путь в Венесуэлу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя Госдепартамента Морган Ортагус о необходимости всем странам последовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолёты в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

В США две школьницы задержаны за планы совершить серию убийств

Две 14-летних девочки во Флориде были арестованы после того, как учитель обнаружил их планы убить девять человек, говорится в сообщении местного шерифа.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

Супруги, державшие в заточении 13 детей, сами сядут пожизненно

Обновлено вчера в 15:38
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Обновлено вчера в 16:30
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Политика

Порошенко пожаловался на Зеленского в разговоре с Помпео

Сообщается, что во время беседы глава украинского государства выступил с критикой в адрес своего оппонента в рамках выборов президента на Украине — шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:05
Общество

Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено вчера в 05:42
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Французские танки и солдаты прибудут к границам с Россией

Обновлено вчера в 01:38
Происшествия

В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек

В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
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