Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человекТАСС 02:57
Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае возросло с 25 до 27 человек, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
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Политика
Порошенко назвал ополченцев Донбасса «повстанцами»
Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Футбол
Гендиректор «Уфы» возмущён судейством матча с «Арсеналом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал судейство матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Обновлено в 08:19
Экономика
Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро
Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Общество
Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг
Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Экономика
С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения
В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие
Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао
Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.
Обновлено в 00:15
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Политика
Лукашенко высказался по ситуации с послом России
Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 08:15
Общество
Под Петербургом появился «Город кошек»
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел
Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
Обновлено в 06:00
Футбол
Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно
Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно.
Обновлено в 09:10
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Политика
В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко
В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Обновлено в 09:01
Политика
Французский политик назвал антироссийские санкции лицемерными
США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Футбол
Динамо — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)
"Динамо" и "Крылья Советов" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено вчера в 00:48
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань
Обновлено вчера в 19:38
Авто
Ford представил новый Mustang 2.3L High Performance Package
Обновлено в 09:19