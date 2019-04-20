Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человекТАСС 02:57

Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае возросло с 25 до 27 человек, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

РИА Новости04:03

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкалье выросло до 27

Известия04:50

Число пострадавших от степных пожаров жителей достигло 27 в Забайкалье

Чита.Ру02:57

Из-за пожаров в Забайкалье пострадали уже 17 человек

Росбалт00:20

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человек

ТАСС02:57

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27

RT на русском03:09

Число пострадавших в результате природных пожаров в Забайкалье увеличилось до 13

РЕН ТВвчера в 12:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Политика

Порошенко назвал ополченцев Донбасса «повстанцами»

Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Футбол

Гендиректор «Уфы» возмущён судейством матча с «Арсеналом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал судейство матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
Обновлено в 08:19
Экономика

Ростовский губернатор заявил в Ялте о наземно-подземном метро

Подходим не к тому метро, о котором привыкли говорить — о метро глубокого заглубления, речь идет о комбинировании: небольшое заглубление и навесной рельсовый транспорт, наземно-подземное комбинированное метро.
Обновлено в 05:08
Общество

Работники орского ЮУМЗа вышли на очередной митинг

Сегодня, 20 апреля, в Орске прошел очередной митинг сотрудников машиностроительного завода в поддержку предприятия.
Обновлено в 07:41
Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населения

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor.
Обновлено вчера в 19:58
Армия и оружие

Российские корабли примут участие в военно-морском параде в Циндао

Ранее начальник пресс-службы российского Северного флота Вадим Серга сообщил, что возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе фрегат "Адмирал Горшков" продолжает переход в Циндао для участия в торжествах к 70-летию китайских ВМС.
Обновлено в 00:15
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Экономика

Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей

Обновлено в 08:52
Политика

Лукашенко высказался по ситуации с послом России

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия «сама разберется» в ситуации, которая сложилась вокруг недавних заявлений посла в Минске Михаила Бабича о стоимости БелАЭС.
Обновлено в 08:15
Общество

Под Петербургом появился «Город кошек»

Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел

Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом

Обновлено в 06:00
Футбол

Кононов: единство и вера — это то, что «Спартаку» сейчас нужно

Недаром клуб называют народной командой. Единство и вера — это то, что нам сейчас нужно.
Обновлено в 09:10
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Политика

В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Футбол

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Обновлено в 09:01
Политика

Французский политик назвал антироссийские санкции лицемерными

США, Евросоюз и Украина не признали итоги плебисцита и ввели против России санкции.
Обновлено вчера в 16:58
Здоровье

Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

Обновлено в 04:52
Политика

В Австрии оценили потери от антироссийских санкций

Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Футбол

Динамо — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)

"Динамо" и "Крылья Советов" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено вчера в 00:48
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия

Санитарный вертолет эвакуировал из Зеленограда сбитого машиной ребенка

Обновлено в 08:08
Религия

Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Вертолет доставил двух пострадавших на пожаре в Нижнекамске в Казань

Обновлено вчера в 19:38
Авто

Ford представил новый Mustang 2.3L High Performance Package

Обновлено в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное