Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человекТАСС 02:57

Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае возросло с 25 до 27 человек, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человек

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