Происшествия

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 12News.ru вчера в 04:12

12 человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском. Четверых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё восемь пострадавших отправили лечиться амбулаторно.
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31 человек пострадал при взрывах на складе боеприпасов под Ачинском

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Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском увеличилось до 9 человек

НГС2409 августа в 12:28

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От новых взрывов под Ачинском пострадали 17 человек - региональный Минздрав

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Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
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Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
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