Происшествия
Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 12News.ru вчера в 04:12
12 человек обратились за медицинской помощью после взрывов 9 августа на военном складе под Ачинском. Четверых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ещё восемь пострадавших отправили лечиться амбулаторно.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика
Рухани: действия ряда стран обостряют региональные проблемы
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что действия некоторых государств, включая США, обостряют и усложняют региональные проблемы в Персидском заливе.
Обновлено в 11:46
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
Эксперт напомнил о шутке Рейгана про бомбардировки СССР в 1984 году
Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Стали известны имена сотрудников, погибших при ЧП под Архангельском
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при ЧП в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.
Обновлено в 04:17
Общество
Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая
Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.
Обновлено в 12:19
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Татарстане на трассе прекратилось испарение опасного вещества
В МЧС сообщили, что испарение опасного вещества из автоцистерны на федеральной трассе М7 «Волга» в Татарстане прекратилось.
Обновлено в 09:48
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
40 лет назад в авиакатастрофе разбилась команда «Пахтакор»
Базилевич в конце 1979 года покинул "Пахтакор" — его недолгая командировка в Ташкент закончилась, и его отправили в ЦСКА.
Обновлено в 10:00
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Культура
Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек
Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:32
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой
5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина серьезно занялась йогой Лиза Галкина очаровала пользователей Сети.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили о разводе
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт объявили поклонникам неприятную новость о разводе.
Обновлено в 01:55
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Кино
Брэд Питт назвал фильм из прошлого, где хотел бы сыграть
Обновлено в 09:46
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Здоровье
Врачи дали москвичам рекомендации по поддержанию здоровья
По словам врача — методиста городской поликлиники № 107 Дмитрия Гондря, для поддержания здоровья в плотном городском графике следует регулярно заниматься физической активностью.
Обновлено в 12:26
Политика
Елизавета II сделала «самые резкие» за 67 лет заявления
Обновлено в 12:44