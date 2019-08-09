Происшествия
Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10Российская газета 09 августа в 13:53
Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на медиков. Таким образом, к этому часу помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы.
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Медики сообщили об улучшении состояния пострадавших от взрывов под Каменкой
Интерфакс09 августа в 22:47
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