Происшествия
Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10Российская газета 09 августа в 13:53
Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на медиков. Таким образом, к этому часу помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы.
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В Красноярском крае пострадавшие от повторных взрывов под Ачинском продолжают обращаться в больницу
КП - Красноярсквчера в 11:00
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