с чего всё началось

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице. По имеющейся информации, в медучреждение привезли четверо служащих и пять гражданских лиц.

Политика Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Технологии Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости «Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Наука Новый вид паука-волка нашли на Алтае Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

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Общество В Москве пройдет митинг за свободные выборы Есть множество причин выйти на сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, - сказала юрист ФБК Любовь Соболь.

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Гаджеты Миллион долларов заплатит Apple за выявление уязвимостей в iPhone Компания Apple решила материально поощрить того, кто обнаружит уязвимости в iPhone.

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