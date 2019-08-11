В результате двух инцидентов со взрывами боеприпасов на складе боеприпасов в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек. Об этом в воскресенье, 11 августа, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.

Число пострадавших при взрывах боеприпасов под Ачинском достигло 30

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