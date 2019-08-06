Происшествия

Число пострадавших от взрывов на складе под Ачинском возросло до 11Известия 21:40

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. 5 августа в арсенале пороховых зарядов под Ачинском (Красноярский край) произошло возгорание и начались взрывы боеприпасов. По предварительным данным, там может находиться до 40 тыс. снарядов.
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Число пострадавших при ЧП под Ачинском возросло до 12

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Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском выросло до 12 человек

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Число пострадавших из-за взрывов в Красноярском крае увеличилось до 12

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Число пострадавших от взрывов на арсенале под Ачинском возросло до девяти

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После взрыва на складе боеприпасов в больницу попали пострадавшие с осколочными ранениями

НГС2408:01
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Взрывы на военных складах под АчинскомБольше новостей по теме
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