В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице. В это учреждение поступили девять раненых, четверо военных и пять гражданских.

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти

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